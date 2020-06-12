متحدث باسم الحكومة المصرية: كورونا فقد شراسته (فيديو)

قال المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، إن فيروس كورونا بدأ يفقد شراسته فى مختلف أنحاء العالم، وبالتالي فإن 85% من الحالات تتعافى بشكل طبيعي.

إقرأ المزيد

وأضاف سعد أمس الخميس خلال مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، أنه تم إرجاء أي قرارات متعلقة بعودة العمل في المطاعم، مشيرا إلى أن "الحكومة تطمح لعودة العمل بهذه المنشآت، ولكن كل آت قريب، وسيتم إعادة النظر في هذا الأمر، على أن يعودوا للعمل بشكل منضبط".

وأوضح أنه إذا كان الوضع الكامل ملائما لاتخاذ إجراءات أكثر انفتاحا، كانت الحكومة ستتخذ قرارات مختلفة.

وقال سعد إنه من الصعب التكهن بعدد الحالات المقبلة، ولكن مع نهاية الشهر الجاري، سيتم رصد عدد الحالات بشكل مختلف، موضحا أن "التزام المواطنين هو من سيجعل مصر تمر بأقل خسائر ممكنة".

المصدر: "dmc"