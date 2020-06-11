وزير مصري: إذا قررنا الفتح الكامل وحدثت زيادة في الإصابات فسنعيد الإغلاق

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام في مصر، أسامة هيكل، استعداد الحكومة لإعادة إغلاق كل الأنشطة الاقتصادية في البلاد إذا أسفر الفتح الكامل عن حدوث زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح هيكل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، اليوم الخميس، أن عودة الطيران أمر محسوم، وسيتم فتح أنشطته بداية شهر يوليوالمقبل بشكل نهائي، "لكن إذا قررنا الفتح الكامل لجميع الأنشطة وحدثت زيادة في إصابات كورونا بسبب عدم التزام المواطنين سنعيد الإغلاق".

وأشار وزير الدولة إلى أن لجنة إدارة الأزمة ستعقد خلال الأسبوع القادم عدة مؤتمرات صحفية لتوضيح موقف عودة الطيران.

وتابع أنه بإمكان المواطنين البدء في حجز تذاكر الطيران، "والتأشيرات السياحية تم توفيرها مجانا للمدن السياحية"، وأن الحكومة قامت بدارسة الوضع الصحي وتشجع عودة الحياة تدريجيا لأنه "لا يمكن أن تتوقف الحياة الاقتصادية طول هذه المدة". وأضاف: "وضعنا خطة لعودة الحياة بعد العيد لكن بسبب زيادة الإصابات تراجعنا عن ذلك".

ناصر حاتم

المصدر: RT