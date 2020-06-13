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سوريا.. القوات الجوية تقصف رتلا من مسلحي "التركستاني" و"القاعدة" بجبل الزاوية جنوبي إدلب

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سوريا.. القوات الجوية تقصف رتلا من مسلحي
Reuters
القوات الجوية السورية - أرشيف -
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استهدفت القوات الجوية السورية في غارة نفذتها بعد منتصف ليل يوم السبت 14 يونيو، رتلا من المسلحين أثناء تحركه في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وقالت وكالة "سبوتنيك" إن الطيران الحربي نفذ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت رتل عربات وآليات للمسلحين الصينيين في تنظيم "الحزب التركستاني" ومسلحي "حراس الدين". 

وأضافت أن عملية الاستهداف جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية حشودا لمسلحي التنظيمين في مناطق سيطرتهما بمحيط جبل الزاوية.

وأفادت الوكالة بأنه تم رصد تحركات معادية للمجموعات المسلحة على الطريق الواصل بين بلدتي "دير سنبل" و"البارة" بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ما استدعى تعاملا سريعا من قبل الطيران الحربي مع هذه التحركات.

وأشارت إلى أنه تم تدمير عدة آليات ودراجات نارية مع راكبيها، مرجحة أن تكون المجموعات المسلحة كانت تهدف إلى حشد مقاتليها على محور "البارة - دير سنبل" تحضيرا لمحاولة هجوم جديدة على مواقع الجيش السوري القريبة من المنطقة، إلا أن الطيران الحربي باغتهم بهذه الغارات الاستباقية.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

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