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الجزائر ترفع الحجر الصحي الكلي عن 19 ولاية

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الجزائر ترفع الحجر الصحي الكلي عن 19 ولاية
Reuters
الجزائر
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أفادت رئاسة الحكومة الجزائرية، يوم السبت، بأنها قررت رفع الحجر الصحي الكلي عن 19 ولاية.

وأضافت أنه تم تعديل توقيت الحجر الصحي في 29 ولاية من الخامسة صباحا إلى الثامنة ليلا.

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وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت أنها ستباشر في رفع الحجر الصحي تدريجيا اعتبارا من 14 يونيو، علما أن المرحلة الأولى من استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية قد بدأت في 7 يونيو.

وأوضح بيان حكومي في الرابع من يونيو أن استئناف النشاطات التجارية والاقتصادية سيكون "مشروطا بالتقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل والتجمعات".

وأشار البيان إلى أن تسيير عملية رفع الحجر، التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني، من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي.

وفرضت السلطات حجرا صحيا كاملا منذ يوم 24 مارس الماضي.

المصدر: RT

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