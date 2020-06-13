الجزائر.. 9 وفيات و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، يوم السبت، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 10810 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19".

أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع اجمالي الضحايا إلى 760 حالة، بعد تسجيل 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت لجنة المتابعة إلى أن 98 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد إلى 7420.

وتشهد أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس استقرارا في الأيام الأخيرة، حيث تتجاوز الإصابات اليومية الـ100 بقليل، فيما تقارب الوفيات أو تساوي الـ10 يوميا.

المصدر: RT