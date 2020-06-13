الحوثيون يتهمون التحالف بشن غارات على مأرب والجوف شمال اليمن

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية، طيران التحالف العربي الداعم للجيش اليمني، بشن 31 غارة جوية على محافظتي مأرب والجوف بشمال اليمن.



وقالت الجماعة، عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، إن "طيران التحالف العربي نفذ منذ الصباح 28 غارة على منطقتي صلب والخانق في مديرية مجزر بمحافظة مأرب". ​​​

وأضافت، أن طيران التحالف، استهدف بثلاث غارات جوية مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف، الحدودية مع السعودية.

ويشن تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ مارس 2015، غارات جوية على مناطق ومواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في اليمن، أبرزها العاصمة صنعاء، دعما للحكومة اليمنية الشرعية.

المصدر: سبوتنيك

