مراسلنا: انطلاق احتجاجات أمام مقر الحكومة وسط بيروت
RT
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أفاد مراسلنا في بيروت عن انطلاق احتجاجات بعد ظهر اليوم السبت في مختلف المناطق اللبنانية، استمرارا للحركة الاحتجاجية الأخيرة على انهيار الليرة وغلاء الأسعار.
وقال مراسلنا إن عددا من المحتجين تجمعوا أمام السرايا الحكومية في بيروت، في وقت من المنتظر أن يتوجه رئيس الحكومة حسان دياب بكلمة إلى اللبنانيين.
وفي طرابلس، شمال لبنان وقعت مناوشات بين المحتجين وعناصر من الجيش اللبناني الذي عمل على تفريقهم وإعادة فتح الطرقات.
وفي الشمال أيضا، قطع محتجون الطرقات الرئيسية بالإطارات في مدينة حلبا، فيما انطلقت تظاهرة شعبية في مدينة صيدا جنوب لبنان احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.
المصدر: RT