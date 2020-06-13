العراق يعود لتطبيق الحظر الجزئي رغم ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن السلطات العراقية قررت العودة لتطبيق حظر التجوال الجزئي رغم ارتفاع أعداد المصابين.

وقال مراسل "RT" إن "الحكومة العراقية قررت رفع حظر التجوال الشامل وتطبيق الحظر الجزئي بدءاً من يوم غد الأحد"، مبيناً أن "هذا القرار يشمل جميع المحافظات العراقية".

وأضاف، أن "الحظر يبدأ من الساعة السادسة من مساء كل يوم إلى الخامسة صباحاً"، مشيراً إلى "وضع السلطات شروطاً منها ارتداء الكمامات وترك مسافات في المؤسسات والمحال التجارية بين الأفراد، كما هددت بعقوبات صارمة بحق المخالفين".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الجمعة، عن إصابة 1095 شخصا، ليبلغ مجموع الإصابات منذ ظهور الفيروس في العراق 17770، كما سجلت أمس وفاة 39 مصابا، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 496 حالة.

المصدر: RT