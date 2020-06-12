الحكومة الإيطالية تعلن موافقتها على بيع فرقاطتين جديدتين إلى مصر

وافقت الحكومة الإيطالية مساء أمس الخميس، على بيع مدمرتين من نوع "فريم بيرجاميني" إلى مصر، حيث بات الملف أمام الإدارة الإيطالية المكلفة بعمليات تصدير الأسلحة.

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وتبلغ قيمة الفرقاطتين 1.2 مليار يورو، وهما من تصميم مجموعة "فينكانتييري" الإيطالية، وكانتا معدتين للبحرية الإيطالية، حيث ستتمكن مصر من طلب أربع فرقاطات إضافية، فضلا عن نحو عشرين وحدة بحرية أصغر حجما وطائرات، في صفقات قد تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات يورو.

وأعلنت جريدة "لا ريبوبليكا " الإيطالية أن الحكومة في روما تستعد للموافقة قريبا على أضخم صفقة عسكرية مع مصر تتضمن فرقاطات ولانشات صواريخ، بالإضافة إلى مقاتلات يوروفايتر تايفون.

وقالت الصحيفة إن الصفقة الضخمة تتضمن فرقاطتين من طراز "فريم بيرجاميني" اللتين كانتا مخصصتين للبحرية الإيطالية، بالإضافة إلى 4 فرقاطات أخريات سيتم بناؤها خصيصا لمصر.

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وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل 20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، متعددة المهام، و24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمر للاستطلاع والتصوير الراداري.

وسببت هذه الصفقة استياء كبيرا لدى عائلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي لم تنته تحقيقات مقتله في مصر منذ عام 2016، حيث اعترضت عائلته على هذه الصفقة.

وتتميز الفرقاطة فريم برجاميني بمنظومتها الرادارية القوية والمتعددة التي تشمل الرادار الرئيسي من نوع AESA إيسا المتطور الذي يتميز بصعوبة التشويش عليه من الأنظمة المعادية وأنظمتها الإلكترونية المتطورة وتسليحها الثقيل المتمثل في صواريخ Aster إستر المتوسطة والبعيدة المدى عالية الدقة المضادة للأهداف الجوية المختلفة والصواريخ المضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية والطوربيدات المضادة للغواصات بخلاف المدافع الحديثة الثقيلة.

المصدر: وكالات