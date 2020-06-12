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سلطنة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا

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سلطنة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا
Reuters
سلطنة عمان- أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و7 حالات وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الجمعة: تم تسجيل1117 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها (470) حالة لعمانيين، (647) حالة لغير عمانيين، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 96".

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كما لفتت الوزارة إلى تعافي 866 مصاب بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7489.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 1067 إصابة جديدة بالفيروس و 5 حالات وفاة.

المصدر: وكالات

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