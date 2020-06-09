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سلطنة عمان تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters CHRISTOPHER PIKE
العاصمة العمانية مسقط
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سجلت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" على أساس يومي.

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 وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 362 عمانيا و 350 أجنبيا، مقارنة مع 604 إصابات في اليوم السابق، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18198 و 83 حالة وفاة وتماثل 4152 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة ​الماضية بلغ 2688، فيما تم إدخال 47 حالة اليوم إلى المستشفى ليصبح إجمالي العدد 291 بينهم 85 حالة في العناية المركزة.

المصدر: RT

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