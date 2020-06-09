سلطنة عمان تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" على أساس يومي.

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وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 362 عمانيا و 350 أجنبيا، مقارنة مع 604 إصابات في اليوم السابق، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18198 و 83 حالة وفاة وتماثل 4152 حالة للشفاء.

وزارة الصحة : تسجيل (712) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها (362) لعمانيين و (350) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (18198) و (83) وفاة وتماثل (4152) حالة للشفاء. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 9, 2020

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة ​الماضية بلغ 2688، فيما تم إدخال 47 حالة اليوم إلى المستشفى ليصبح إجمالي العدد 291 بينهم 85 حالة في العناية المركزة.

المصدر: RT