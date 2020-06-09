سلطنة عمان تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" على أساس يومي.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 362 عمانيا و 350 أجنبيا، مقارنة مع 604 إصابات في اليوم السابق، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18198 و 83 حالة وفاة وتماثل 4152 حالة للشفاء.
وزارة الصحة : تسجيل (712) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها (362) لعمانيين و (350) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (18198) و (83) وفاة وتماثل (4152) حالة للشفاء.— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 9, 2020
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2688، فيما تم إدخال 47 حالة اليوم إلى المستشفى ليصبح إجمالي العدد 291 بينهم 85 حالة في العناية المركزة.
المصدر: RT