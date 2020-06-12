الكويت تنعي وزير ماليتها السابق عبد الرحمن العتيقي

نعت الكويت، اليوم الجمعة، وزير ماليتها السابق، المستشار الأميري، عبد الرحمن العتيقي، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 92 عاما.

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ويعد العتيقي المولود في 15 أبريل عام 1928، من أبرز السياسيين في الكويت، حيث عمل في العام 1949 سكرتيرا لأمير الدولة الراحل، الشيخ صباح السالم الصباح، وكان أول سفير لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، كما شغل منصب وكيل وزارة الخارجية في عام 1963.

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وفي الفترة من عام 1967 حتى 1971 عين العتيقي وزيرا للمالية والنفط، كما شغل منصب وزير المالية ايضا من عام 1975 وحتى عام 1978.

ومثل العتيقي الكويت في تأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) عام 1981 وسمي مستشارا لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما شارك بتأسيس عدة جمعيات نفع عام، منها الهلال الأحمر الكويتي.

المصدر: الأنباء