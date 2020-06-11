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"نفط الكويت" تعلن وفاة عامل وإصابة آخر في حادث بحقل الصابرية

أخبار العالم العربي

Reuters
الكويت
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أعلنت شركة نفط الكويت، يوم الخميس، وفاة عامل وإصابة آخر في حادث بأحد أبراج الحفر في حقل الصابرية شمال البلاد.

وقالت الشركة في بيان على "تويتر" إن "الحادث وقع فجر اليوم ونجم عن اشتعال مفاجئ للغازات المصاحبة أثناء العمليات التشغيلية لبرج الحفر، ما نتج عنه حريق محدود".

وأكد البيان حرص شركة نفط الكويت على "سلامة العاملين واستمرارية عمليات الشركة".

وأضافت أنها ستشكل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: رويترز

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