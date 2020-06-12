لبنان.. الاتفاق على خفض سعر الدولار والاحتجاجات تتصاعد

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أنه تم الاتفاق على تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ما دون 4 آلاف ليرة لبنانية، فيما تصاعدت الدعوات للتظاهر تزامنا مع جلسة الحكومة المسائية.

إقرأ المزيد

وفي شأن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال بري بعد اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب في القصر الجمهوري: "نحن بحاجة إلى الجميع ولن نستغني عن أحد".

وأعلن وفد نقابة الصيارفة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الطارئة قبل ظهر اليوم، أنه "تم الاتفاق بأن يقوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بضخ الدولار النقدي بما يكفي حاجة المستوردين وبما يكفي حاجة المواطنين".

وقال نقيب الصرافين محمود حلاوي إنه تم الاتفاق على دعم القوى الأمنية لقمع السوق السوداء"، مؤكدا "أن الصرافين سيرشدون بيع الدولار الأمريكي كي لا يذهب مخزون البنك المركزي هدرا مع الالتزام ببيع الدولار بسعر 3940 أي السعر الذي وضعته نقابة الصيارفة".

من جهة أخرى، تصاعدت الدعوات للتظاهر بوسط بيروت وعلى طريق القصر الجمهوري، حيث من المنتظر أن تستكمل الحكومة مساء جلستها الطارئة.

في غضون، أفاد مراسلنا في بيروت، بأن محتجين قطعوا اوتوستراد صيدا- صور جنوب لبنان، كما قطعوا عددا من الطرق الرئيسة بمحافظات شمال لبنان.

المصدر: RT