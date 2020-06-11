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الولايات المتحدة: نحقق في التقارير حول زيارة حفتر لفنزويلا

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الولايات المتحدة: نحقق في التقارير حول زيارة حفتر لفنزويلا
RT
القائد العام "للجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر.
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أعلنت الولايات المتحدة أنها تحقق في التقارير الإعلامية التي تحدثت عن زيارة قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

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وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكير، إن بلاده تعمل على كشف الحقيقة بشأن المعلومات حول زيارة حفتر لكاراكاس في محاولة لعقد صفقة نفط مع السلطات الفنزويلية.

وأشار شينكير إلى أن "هذه التقارير تثير قلقا" لدى الولايات المتحدة، معيدا إلى الأذهان أن العقوبات الأمريكية والأممية الخاصة بليبيا تستهدف مصدري النفط من هذه البلاد خارج إطار الصلاحيات القانونية للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وسبق أن أفادت المعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا، أن طائرة حفتر وصلت إلى كاراكاس في زيارة غير معلنة يوم 7 يونيو، بينما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية تحقق في تقارير بشأن صفقات نفط بين الطرفين عبر شركة شحن تتخذ من دبي مقرا لها.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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