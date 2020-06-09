غوايدو: حفتر زار فنزويلا

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، إن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، زار فنزويلا.

وجاء في بيان أصدرته السفارة التي تديرها المعارضة الفنزويلية في واشنطن يوم الاثنين، أن غوايدو "حذر المجتمع الدولي" من أن حفتر كان في فنزويلا "تحت حماية نظام مادورو".

ودان غوايدو ما وصفه بـ"التمويل المباشر وغير المباشر من قبل دكتاتورية نيكولاس مادورو للإرهاب الدولي"، واتهم السلطات الفنزويلية بمحاولة "زعزعة الاستقرار" في بعض الدول.

ولم يتم تأكيد قيام حفتر بهذه الزيارة المزعومة من قبل الحكومة الفنزويلية.

وكان خليفة حفتر قد زار القاهرة مؤخرا، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن عن مبادرة "إعلان القاهرة" للتسوية في ليبيا.

المصدر: RT