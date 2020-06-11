"الصحة المصرية" تنفي بلوغ عدد المتبرعين ببلازما الدم 600 ألف شخص

نفت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، صحة تصريح منسوب للوزيرة هالة زايد عن وصول عدد متبرعين ببلازمة الدم في البلاد إلى 600 ألف متبرع.

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وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني، طالبت الوزارة، المواطنين "بعد الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى المصادر الرسمية وهي موقع وزارة الصحة المصرية الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة".

وفي أبريل الماضي، كشفت مسؤولة بوزارة الصحة المصرية عن بدء تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد لعلاج المصابين حاليا.

وكانت هالة زايد أشارت سابقا إلى أن استخدام بلازما المتعافين من فيروس "كورونا"، يكون لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة.

ناصر حاتم

المصدر: RT