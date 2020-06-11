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مصر.. النيابة العامة تحيل الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" إلى المحاكمة الجنائية رغم إخلاء سبيلها

أخبار العالم العربي

مصر.. النيابة العامة تحيل الفتاة المشهورة بـ
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مودة الأدهم وحنين حسام
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أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم، رغم قيام المحكمة بإخلاء سبيل حنين حسام منذ يومين.

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وذكرت النيابة في بيان لها، اليوم الخميس، أن قرار الإحالة جاء بعد أن أُعيد حبس المتهمة حنين حسام عقب مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.

واتهمت النيابة العامة الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

بالإضافة إلى اشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

المصدر: مصراوي

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