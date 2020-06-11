قطر تسجل تراجعا ملموسا في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الخميس عن تسجيل ثلاث وفيات وأقل من 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد 1476 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع إحصاءات اليومين السابقين (1716 إصابة أمس الأربعاء و1721 إصابة الثلاثاء).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في قطر 75071، بما في ذلك 69 حالة وفاة.

ولا تزال في قطر، حسب بيانات الوزارة، 23671 حالة إصابة نشطة لفيروس كورونا، بينها 230 في العناية المركزة.

وتماثل 1918 شخصا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 51331 شخصا.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatarhttps://t.co/Il86Rjz8nX#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/mS1un3qecI — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) June 11, 2020

المصدر: RT