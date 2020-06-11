مصر.. السيسي يصدر قرارا بتعديل اتفاقية مع أمريكا تخص سيناء

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء.

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ووافق الرئيس المصري على التعديل الذي يهدف إلى منح مصر 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار، والتي وافق عليها مجلسا الوزراء والنواب.

وتهدف مبادرة شمال سيناء منح مصر 56 مليون دولار، لتوفير مياه الشرب لنحو 300 ألف من مواطن وخدمات الصرف الصحي لنحو 100 ألف مواطن، وحفر آبار مياه في شمال سيناء، وإنشاء محطات تحلية المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة في الزراعة، ودعم خدمات النقل في جميع أنحاء المحافظة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية