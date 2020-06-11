مصر.. خفض ساعات حظر التجول اعتبارا من الأحد وفتح المحال التجارية حتى السادسة مساء
أعلنت الحكومة المصرية خفض ساعات حظر التجول في البلاد إلى 8 ساعات اعتبارا من الأحد المقبل، وفتح المحال التجارية حتى الساعة السادسة مساء، بإطار تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.
وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، استقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على أن لتصبح المواعيد الجديدة لحظر تجوال سير المواطنين اعتبارا من يوم الأحد المقبل، من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا، ليتم وقف حركة السير اعتبارا من الثامنة مساء.
وأضاف هيكل في مؤتمر صحفي أنه تقرر استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر الشهر الجاري، معلنا بدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس اعتبارا من أول يوليو.
ولفت إلى أنه تقرر تمديد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع.
وشدد هيكل على حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، موضحا أن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا، في ضوء تطورات الموقف الطبي، وأن تلك الخطط تتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي.
وأوضح أنه سيتم دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو مبدئيا في المحافظات الأقل إصابة.
وشدد على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والمطهرات النظافة الشخصية حرصاً على المواطنين.
المصدر: RT