الولايات المتحدة ترحب بالإفراج عن الناشط البحريني نبيل رجب

رحبت الولايات المتحدة الأربعاء، بإطلاق سراح الناشط البحريني نبيل رجب، بموجب قانون العقوبات البديل.

ودعت واشنطن جميع الدول إلى التمسك بحقوق الإنسان في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتي تعد من ركائز الاستقرار على المدى البعيد.

وأفرجت السلطات البحرينية الثلاثاء، عن الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب، بعد أن وافقت المحكمة على أن يقضي فترة محكوميته المتبقية في "عقوبة بديلة".

وأوقف رجب، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد السلطات البحرينية، ولعب دورا بارزا في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عام 2011.

ودانت المحكمة العليا الجنائية في فبراير 2018 الناشط البحريني، بتهمة "بث أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية"، وقضت بسجنه 5 سنوات على خلفية نشره تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في بلاده.

المصدر: "وكالات