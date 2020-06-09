البحرين تفرج عن الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب

أفرجت السلطات البحرينية اليوم الثلاثاء عن الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب، بعد أن وافقت المحكمة على أن يقضي فترة محكوميته المتبقية في "عقوبة بديلة".

وأكد المحامي محمد الجشي أن السلطات البحرينية أخلت سبيل رجب اليوم.

عاجل: الأفراج عن نبيل رجب.#البحرين — Mohammed Al Jishi (@Mohamed_AlJishi) June 9, 2020

وأصدرت عائلة رجب بيانا بشأن الإفراج عنه قالت فيه إن الإفراج عنه تم تحت مظلة قانون "العقوبات البديلة"، حيث سيقضي السنوات الثلاث المتبقية من حكمه في عقوبة بديلة محددة بضوابط قانونية.

ورجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وأوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد السلطات البحرينية، ولعب دورا بارزا في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عام 2011.

وفي فبراير 2018 دانت المحكمة العليا الجنائية رجب بتهمة "بث أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية" وقضت بسجنه 5 سنوات على خلفية نشره تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في بلاده.

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المصدر: RT + وكالات