الحكم على ناشط بحريني بالسجن 5 سنوات

حكم على الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 5 خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في بلاده.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي بحريني وناشطين حقوقيين، أن المحكمة العليا الجنائية دانت رجب بـ"بث أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية"، في إشارة إلى السعودية التي تقود في اليمن تحالفا عسكريا في مواجهة المتمردين الحوثيين منذ مارس عام 2015.

Verdict: Prisoner of conscience Nabeel Rajab faces an additional 5 years in prison for tweeting about torture in Jau prison and criticizing Saudi Arabia policy in Yemen. A disgrace to human rights. #Bahrain#FreeNabeelpic.twitter.com/mWTsWubyFp — Kareem Chehayeb (@chehayebk) February 21, 2018

وحسب بيان الادعاء، قام رجب بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات من خلال حسابه الخاص على تويتر "تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم".

كما نشر رجب، وفقا للتهم التي وجهت إليه، تغريدات تضمنت "بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري مع الدول الشقيقة" في اليمن.

إقرأ المزيد

وكان رجب أدين في يوليو الماضي في قضية أخرى تتعلق بـ"نشر شائعات مضللة" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض أيدتا الحكم.

المصدر: أ ف ب

متري سعيد