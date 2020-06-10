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مصادر ليبية: استئناف ضخ الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا

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مصادر ليبية: استئناف ضخ الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا
Reuters Esam Omran Al-Fetori
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أفادت وسائل إعلام ليبية، باستئناف الضخ المباشر للغاز من مجمع مليتة للنفط والغاز إلى إيطاليا، بعد تعطيله في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

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وذكرت وكالة "الغيمة" الليبية للأخبار أن الضخ المباشر للغاز نحو إيطاليا من المجمع عاد بعد توقف استمر حوالي نصف ساعة صباح اليوم، موضحة أن التعطيل جاء بسبب منع دخول الموظفين والعمال من قبل مجموعة عسكرية غير تابعة لحرس المنشآت.

ولفتت الوكالة إلى أن تلك المجموعة سبق أن وفرت الحماية للمجمع خلال فترة سابقة وتطالب اليوم بسداد المستحقات، مؤكدة أن المجلس البلدي في مدينة زوارة وبعض أعيان المنطقة تدخلوا لتسوية المسألة، وأفلحت هذه الجهود في استئناف العمل.

المصدر: الغيمة 

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