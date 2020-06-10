حفتر يبحث "إعلان القاهرة" مع السفير الألماني لدى ليبيا

أجرى قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر اليوم الأربعاء، محادثات مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر اوفتشاكيف.

وأكدت القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" في بيان لها أن اللقاء عقد في مكتب حفتر في مقر القيادة العامة في الرجمة، قرب بنغازي، وتناول "إعلان القاهرة" الذي طرحه مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة الليبية.

ولفت البيان إلى أن ألمانيا سبق أن أعلنت تأييدها للمبادرة المصرية، مضيفا أن سفير برلين "أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام".

وأكد البيان أن حفتر شكر ألمانيا على جهودها المستمرة الرامية إلى دعم السلام في ليبيا، بالإضافة إلى تعبيره عن استمرار "الجيش الوطني" في سعيه لـ"حفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه".

#القيادة_العامة

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القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر يستقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة - الرجمة ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا السيد / أوليفر اوفتشا ؛ pic.twitter.com/F9rQ0RyZ68 — مكتب الاعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية (@AlamAlGhaid) June 10, 2020

ويأتي هذا اللقاء على خلفية تطورات ميدانية متسارعة في ليبيا، حيث استطاعت قوات حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والمدعومة من تركيا في الأيام الأخيرة إحراز تقدم ملموس وإحكام سيطرتها على كامل منطقة طرابلس الكبرى ومدينة ترهونة الاستراتيجية وتحاول انتزاع مدينة سرت من قبضة قوات حفتر.

ناصر حاتم

المصدر: RT