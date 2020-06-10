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الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية

حفتر يبحث "إعلان القاهرة" مع السفير الألماني لدى ليبيا

أخبار العالم العربي

حفتر يبحث
Reuters Esam Omran Al-Fetori
خليفة حفتر
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أجرى قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر اليوم الأربعاء، محادثات مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر اوفتشاكيف.

وأكدت القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" في بيان لها أن اللقاء عقد في مكتب حفتر في مقر القيادة العامة في الرجمة، قرب بنغازي، وتناول "إعلان القاهرة" الذي طرحه مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة الليبية.

ولفت البيان إلى أن ألمانيا سبق أن أعلنت تأييدها للمبادرة المصرية، مضيفا أن سفير برلين "أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام".

وأكد البيان أن حفتر شكر ألمانيا على جهودها المستمرة الرامية إلى دعم السلام في ليبيا، بالإضافة إلى تعبيره عن استمرار "الجيش الوطني" في سعيه لـ"حفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه".

ويأتي هذا اللقاء على خلفية تطورات ميدانية متسارعة في ليبيا، حيث استطاعت قوات حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والمدعومة من تركيا في الأيام الأخيرة إحراز تقدم ملموس وإحكام سيطرتها على كامل منطقة طرابلس الكبرى ومدينة ترهونة الاستراتيجية وتحاول انتزاع مدينة سرت من قبضة قوات حفتر.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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