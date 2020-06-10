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السودان.. نشر صور لطائرة حزب البشير

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السودان.. نشر صور لطائرة حزب البشير
Airliners.net
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نشر موقع "الانتباهة أون لاين" السوداني صورا لطائرة شركة "جت ون" التي كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أن ملكيتها كانت تعود لحزب المؤتمر الوطني المحلول.

وحسب الموقع، فإنها طائرة من طراز "دورنير" تم شراؤها من ألمانيا ويبلغ سعرها الحقيقي مليوني دولار، غير أن مصدر كشف أن السعر الذي تم شراؤها به أكبر من هذا الرقم.

و"درونير 328" الطائرة النفاثة التي اشتراها "المؤتمر الوطني"، تتسع لثمانية عشر راكبا، ومخصصة لرجال الأعمال وتتمتع بتصميم فخم وأبعاد مريحة.

السودان.. نشر صور لطائرة حزب البشير
السودان.. نشر صور لطائرة حزب البشير
السودان.. نشر صور لطائرة حزب البشير

المصدر: الانتباهة أون لاين

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