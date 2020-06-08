قيادي في التيار الصدري ينفي لـRT توليه جهاز الأمن الوطني العراقي

نفى القيادي في التيار الصدري رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي السابق حاكم الزاملي، توليه منصب رئيس جهاز الأمن الوطني في العراق.

وقال الزاملي لـRT: "لم أستلم أي منصب في الوقت الحاضر، وليس لدي أي رغبة باستلام منصب خلال هذه المرحلة".

وأضاف، أن "الأنباء التي تتحدث عن استلامي منصب رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عارية عن الصحة".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تحدثت عن استلام الزاملي منصب رئيس جهاز الأمن الوطني بدلا من فالح الفياض الذي يقود الجهاز وهيئة الحشد الشعبي.

المصدر: RT