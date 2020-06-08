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الأردن: استقبلنا مرضى من الخارج بناء على طلبات دبلوماسية عالية المستوى

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الأردن: استقبلنا مرضى من الخارج بناء على طلبات دبلوماسية عالية المستوى
youtube/ قناة المملكة
وزير الصحة الأردني سعد جابر.
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كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن استقبال بلاده في الآونة الأخيرة عددا من المرضى من الدول الأجنبية بناء على طلبات دبلوماسية عالية المستوى.

وذكر جابر، خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، على أن الأردن "استقبل عددا قليلا من المرضى العرب… أقل من 50 مريضا"، وأضاف أن تلك الحالات "جاءت إما لمركز الحسين للسرطان، وبعض الحالات دخلت للعلاج بناء على طلبات دبلوماسية عالية المستوى".

وأوضح أن استقبالهم جرى بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مبينا أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة تلك الحالات وفحصها.

وتابع: "من يثبت إصابته يتم نقله لمستشفى الأمير حمزة… ومنها حالتان من إحدى الدول العربية قبل أيام".

وأرجع جابر ذلك إلى أن المستشفيات في الكثير من الدول العربية امتلأت بالمرضى بسبب جائحة فيروس كورونا ولم يعد فيها متسع لاستقبال المرضى، وبالتالي "يتم استقبال بعضهم لظروف إنسانية".

المصدر: "الغد"

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