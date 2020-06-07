العراق يعتزم إعادة التوازن في ملف التجارة مع دول الجوار

أكد وزير المالية العراقي علي علاوي، عزم بلاده على إعادة التوازن التجاري مع الدول المجاورة، مشددا على بذل الجهود لتحفيز القطاع الخاص.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "العراق لديه عجز مالي يقدر بـ5 تريليونات دينار شهريا (4.2 مليار دولار تقريبا)، كون النفط يعطينا 92% من إيرادات الدولة"، مبينا أن "25% من الناتج القومي يذهب رواتب ومخصصات".

وأشار، إلى أن "العمل على تحفيز القطاع الخاص يلعب دورا رائدا بتعزيز التنمية".

وأضاف أن "صادرات السعودية للعراق لا تعادل سوى 10% من صادرات تركيا وإيران، ونريد إعادة التوازن"، مؤكدا أن "السعودية أوضحت بأن البيئة البيروقراطية في العراق تمنع الاستثمار".

وتابع: "بحثنا حلولا لذلك، وسنفتح صفحة جديدة مع السعودية والكويت في المجال الاقتصادي".

المصدر: RT