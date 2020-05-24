العراق ينفي اقتراضه 3 مليارات دولار من السعودية

نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، اقتراض مبلغ 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية خلال زيارة وزيرها علي علاوي إلى المملكة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "الوزير علي علاوي ينفي صحة الأنباء المتداولة عن طلب العراق من السعودية اقتراض نحو 3 مليارات دولار، وهذا الكلام لا صحة له، لكن إذا تحدثنا عن حجم الدعم الذي سنحصل عليه من المشاريع السعودية التي يمكن أن تنفذ في العراق، وفي حال لو جمع رأس المال لهذه المشاريع ربما نصل إلى هذا الرقم وأكثر، ونحن نريد أن نحرك الاستثمار داخل العراق".

وأضافت، أن "علاوي اختتم أمس السبت زيارة رسمية إلى السعودية، نقل خلالها رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحث خلالها العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأشارت، إلى أن "الوزير عقد أثناء زيارته اجتماعات مع وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير المالية، محمد الجدعان، ووزير التجارة، ماجد القصبي".

المصدر: RT