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الأردن.. عزل عمارة يقطنها طبيب مصاب بكورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. عزل عمارة يقطنها طبيب مصاب بكورونا
AFP Khalil MAZRAAWI
تدابير احترازية ضد كورونا في الأردن
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أفاد محافظ العاصمة الأردنية عمان سعد الشهاب، بأن السلطات المحلية عزلت عمارة سكنية اليوم الأحد، بعد أن تأكدت إصابة طبيب يقطنها.

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وأضاف الشهاب أن الإصابة المحلية المسجلة في الأردن اليوم تعود للطبيب المذكور، الساكن في منطقة ماركا الجنوبية.

وكانت السلطات الصحية أعلنت عن تسجيل إصابة محلية بفيروس كورونا مجهولة المصدر، لكن مصدرا في اللجنة الوطنية للأوبئة قال في تصريحات تلفزيونية إن المصاب هو طبيب أسنان قام بمراجعة مستشفى البشير طوعيا بعد شعوره بأعراض الإصابة بكورونا.

المصدر: "عمون"

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