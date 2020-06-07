العراق يسجل ارتفاعا جديدا في أعداد المصابين والوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد الإصابات والوفيات في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة 28 حالة وفاة ليرتفع عدد المتوفين إلى 346 حالة، كما أعلنت الكشف عن 1268 إصابة مؤكدة بالفيروس ليصل إجمالي الحالات إلى 12 ألفا و366 مصابا.

وفحصت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية 8 آلاف و609 عينة، ليصل عدد الفحوصات التي نفذتها منذ ظهور الفيروس إلى 303053.

وسجلت الوزارة 282 حالة شفاء، حيث بلغ عدد الحالات التي شفيت من المرض 5 آلاف و186 حالة.

المصدر: RT