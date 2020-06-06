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الخارجية السودانية: لإثيوبيا الحق ببناء السدود داخل أراضيها

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الخارجية السودانية: لإثيوبيا الحق ببناء السدود داخل أراضيها
Reuters
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قالت أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، إن من حق إثيوبيا أن تبني السدود داخل أراضيها، وأن تستفيد من الموارد المائية.

وأشارت إلى أن ذلك يجب أن يتم وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ الأساسية، التي تم التوقيع عليها من قبل السودان ومصر وإثيوبيا.

وأكدت الوزيرة في حوار لها على تلفزيون السودان القومي مساء اليوم السبت، ضرورة جلوس السودان وإثيوبيا ومصر إلى التفاوض بشأن ملف سد النهضة، مبينة أن السودان ظل على الدوام يدعو إلى التفاوض طريقا وحيدا لحل مثل هذه الخلافات.

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وأشادت الوزيرة السودانية بدور الوسيط الأمريكي ممثلا في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء مشيرة إلى أن الوسيط الأمريكي كان يتابع الملف بصورة مكثفة، ويظهر اهتماما كبيرا لإحداث التوافق في الملف.

ودعت الوسيط الأمريكي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للوصول بهذه الأزمة إلى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة.

المصدر: suna-sd.net

 

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