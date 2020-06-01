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وزير مصري سابق: مصر لن تسمح لإثيوبيا بتجويع أو تعطيش المصريين

أخبار العالم العربي

وزير مصري سابق: مصر لن تسمح لإثيوبيا بتجويع أو تعطيش المصريين
Reuters
سد النهضة
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قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، إن بلاده "لن تسمح لإثيوبيا بتجويع أو تعطيش المصريين"، وأن ما فعلته الحكومة المصرية من إجراءات حيال الجانب الإثيوبي كان قانونيا.

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وأضاف نصر الدين علام، في مداخلة في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، تعليقا على مفاوضات سد النهضة، إن "الجانب الأمريكي انشغل بمسألة الانتخابات، كذلك أزمة كورونا"، مشيرا إلى أن "الصين مهتمة جدا بتواجدها داخل القارة الأفريقية حيث أنها تمول سد النهضة سواء كهربيا أو بنقل الكهرباء من السد إلى الداخل الإثيوبي بمبالغ كبيرة".

وأكد وزير الري الأسبق، أن مصر لا تريد إلا الالتزام بالقانون الدولي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن قاعدة "الإخطار المسبق"، وهي "ما لم تلتزم بها إثيوبيا لا معنا ولا مع دول الجوار، والأمر الثاني هو تحايل الجانب الإثيوبي على اتفاق المبادئ التي وقعته مصر مع إثيوبيا، والذي يلزمها بعدم ملء السد بدون الاتفاق الثلاثي، وهو ما يشير إلى سوء النوايا".

وأشار إلى أن "إثيوبيا كانت دائمة المشاكل مع الدول الأفريقية المجاورة في الثروات المائية"، لافتا إلى أنها "تحاول السيطرة" على منابع النيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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