شاهد.. قوات "الجيش الليبي" تصد هجوما لقوات حكومة الوفاق في سرت

قالت مصادر مطلعة لـRT مساء السبت، إن قوات "الجيش الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر، صدت ههجوما لقوات حكومة الوفاق قرب مدينة سرت.

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وتقع مدينة سرت على الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي، وتبعد عن العاصمة طرابلس 450 كم شرقا.

وشهدت المدينة وأطرافها اليوم كرا وفرا، حيث أعلنت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا عن إحكامها السيطرة على بلدة الوشكة ومواصلتها التقدم شرقا نحو مدينة سرت لانتزاعها من قبضة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

كما قالت قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، إنها تقدمت في محاور جارف والساحلي والسبعة إلى وسط مدينة سرت، مشيرة إلى تراجع وانسحاب قوات "الجيش الليبي".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قوات حكومة الوفاق عن شن عملية جديدة تحمل اسم "دروب النصر" بهدف السيطرة على مناطق الوشكة وبويرات والحسون وجارف وأبو هادي وسرت والجفرة.

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وتمكنت قوات حكومة الوفاق في الأيام الأخيرة من استعادة السيطرة على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها وانتزاع مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة، فيما تتراجع قوات حفتر شرقا.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعلنوا عقب مباحثاتهم اليوم السبت في القاهرة عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.

وتشمل "مبادرة القاهرة" مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من 8 يونيو، وتؤكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات والقرارات الدولية، كما تجدد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

المصدر: RT