المسماري: قواتنا شنت هجوما مضادا على قوات الوفاق

أعلن الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، أن قواته شنت هجوما مضادا على قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

وأضاف المسماري أن القوات شنت الهجوم المضاد في منطقة الهيشة شرق مصراتة وذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع نفذتها مقاتلات "الجيش الليبي".

وتابع أن المقاتلات ما زالت تؤمن غطاء جويا كثيفا في الدعم الناري للقوات البرية.

وكانت "حكومة الوفاق" الليبية التي يترأسها فايز السراج، قد قالتإن قواتها تقدمت من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت.

وأضافت أنها تقدمت في محاور جارف والساحلي والسبعة الى وسط مدينة سرت، مشيرة إلى تراجع وانسحاب قوات "الجيش الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر.

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وأعلنت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا صباح السبت، عن إحكامها السيطرة على بلدة الوشكة ومواصلتها التقدم شرقا نحو مدينة سرت لانتزاعها من قبضة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن عن الاتفاق مع قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا.

ويدعو إعلان القاهرة إلى وقف لإطلاق النار بدءا من الاثنين المقبل والبدء بحوار فوري ينتج عنه مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.

ويضم "إعلان القاهرة" مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف يشمل كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.

المصدر: RT