السفارة الروسية بالقاهرة: مصر تقدمت بمبادرة مهمة لإنهاء الأزمة الليبية

رحبت السفارة الروسية في القاهرة بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة الليبية، واصفة إياها بـ"المهمة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم السبت: "تقدمت مصر اليوم بمبادرة هامة لإنهاء الأزمة في ليبيا. نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية".

تقدمت #مصر اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة في #ليبيا.

نرحب بكل الجهود الرامية الى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية. — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) June 6, 2020

وسبق أن أعلن الرئيس المصري وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عقب مباحثاتهم اليوم السبت عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.

وتشمل "مبادرة القاهرة" مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من 8 يونيو، وتؤكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات والقرارات الدولية، وتجدد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

المصدر: RT