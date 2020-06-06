الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 626 إصابة، وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا اليوم في البلاد.

إقرأ المزيد

وأعلنت الوزارة اليوم السبت أنها أجرت أكثر من 52 ألف فحص إضافي لتكشف عن الإصابات الـ626 الجديدة.

وقالت الوزارة إن حالات جميع المصابين مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك بلغ مجموع الإصابات 38268 حالة، بينها 16932 حالة نشطة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 21061، بعد تسجيل 724 حالة جديدة فيما وصلت حصيلة الوفيات بالمرض إلى 275 حالة.

وأشارت إلى أن الجهات الصحية نفذت حتى الآن ما يتجاوز 2.5 مليون فحص في مختلف إمارات الدولة.

وسجلت الإحصاءات المعلن عنها أمس الجمعة: إصابات جديدة 624، حالات شفاء جديدة 765، حالات وفاة جديدة - صفر.

ويوم الخميس: إصابات 659، حالات شفاء 419، وفيات 3.

المصدر: وام + RT