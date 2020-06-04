الإمارات.. 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإماراتية 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات بالعدوى في البلاد إلى 37018 حالة.

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وأعلنت الوزارة اليوم الخميس، عن إجراء أكثر من 54000 فحص طبي جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى اكتشاف 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين جنسيات مختلفة في البلاد.

وأكدت الوزارة أن جميع المصابين الجدد حالتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة إضافية بين المصابين ليبلغ إجمالي الوفيات في الدولة 273 حالة.

وسجلت الإمارات 419 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 19572.

بالمقارنة مع إحصائية الأربعاء، شهدت الإمارات زيادة في حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس بواقع 88 حالة، علما أن السلطات الصحية رصدت يوم أمس 571 حالة، مقابل 659 حالة اليوم.

المصدر: وام