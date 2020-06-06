ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تتقدم من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت (فيديو)

قالت "حكومة الوفاق الليبية" التي يترأسها فايز السراج، اليوم السبت، إن قواتها تقدمت من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت.

وأضافت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها تقدمت في محاور جارف والساحلي والسبعة الى وسط مدينة سرت، مشيرة إلى تراجع وانسحاب قوات "الجيش الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر.

وكانت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، قد أعلنت عن إحكامها السيطرة على بلدة الوشكة ومواصلتها التقدم شرقا نحو مدينة سرت لانتزاعها من قبضة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وصرح المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، محمد قنونو، اليوم السبت: "قواتنا البطلة سيطرت على بلدة الوشكة وتتجاوز منطقة بويرات الحسون وتتقدم بقوة لضرب بؤر المتمردين في مدينة سرت"، حسب ما نشر على صفحة عملية "بركان الغضب" في "فيسبوك".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قوات حكومة الوفاق عن شن عملية جديدة تحمل اسم "دروب النصر" بهدف السيطرة على مناطق الوشكة وبويرات والحسون وجارف وأبو هادى وسرت والجفرة.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق في الأيام الأخيرة من استعادة السيطرة على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها وانتزاع مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة، فيما تتراجع قوات حفتر شرقا.

المصدر: RT + وكالات