فريق طبي كوبي يصل الكويت لمساعدتها على مكافحة كورونا

وصل إلى الكويت فريق طبي كوبي مكون من 300 طبيب وممرض لمساعدتها على مكافحة جائحة كورونا، لفترة 6 أشهر على الأقل.

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وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية، عبد الرحمن المطيري، في تصريح لصحيفة "الأنباء": "تم استقبال الوفد الصحي الكوبي بناء على مذكرة تفاهم جرى توقيعها الأسبوع الماضي بين دولة الكويت وجمهورية كوبا للتعاون في المجال الصحي خاصة في مواجهة جائحة كورونا".

وأضاف "أن الفريق الطبي يتكون من 300 شخص من فرق تمريضية وجهاز طبي، حيث يبلغ عدد الفريق التمريضي حوالي 200 ممرض وممرضة و 100 طبيب وطبيبة، لافتا إلى أن أغلبهم تخصص عناية مركزة، وذلك لمساندة الفرق الطبية بالكويت لمواجهة جائحة كورونا".

كما بين أن الخطة الموضوعة للعمل، تتضمن الاستعانة بالفرق الصحية الكوبية للعمل في المستشفى الميداني بأرض المعارض في مشرف، حيث سيكون فيه 200 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 1000 سرير عادي، ويحتاج إلى كوادر.

وعن استقبال فرق طبية أخرى، قال: "حتى هذه اللحظة تم اختيار الوفد الكوبي والذي تتوافر الكوادر فيه، كما أن من من أهم ميزات هذه الكوادر أن لديهم فرقا طبية تساعد دول العالم حاليا في مواجهة جائحة كورونا وهي متخصصة في الطوارئ".

المصدر:"الأنباء"