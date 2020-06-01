الكويت.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 28 ألفا بعد تسجيل 719 إصابة جديدة و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و8 وفيات جديدة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 27762، كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 220".

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 719 حالة جديدة، وتسجيل 1513 حالة شفاء، و 8 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 27,762 حالة pic.twitter.com/04jZwUE8le — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 1, 2020

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ولفت البيان إلى أن من بين الإصابات الجديدة 265 تعود لمواطنين كويتيين، والباقي لوافدين من جنسيات مختلفة.

وأضاف البيان أنه تم تعافي 1513 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 12899.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 851 إصابة جديدة بالفيروس و7 حالات وفاة.

المصدر: وكالات