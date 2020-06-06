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جرحى بتفجير سيارة مفخخة شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

جرحى بتفجير سيارة مفخخة شمالي سوريا
Reuters RODI SAID
انفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا (صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة "سانا" السورية اليوم السبت، بوقوع إصابات بانفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة شمالي البلاد.

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"سانا": قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين السورية

من جهتهم، أشار ناشطون سوريون إلى سقوط 10 جرحى في حصيلة أولية للانفجار.

يأتي ذلك بعد أن انفجرت أمس سيارة أجرة مفخخة في رأس العين، التي تنتشر فيها القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 3 من المدنيين إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

المصدر: مواقع إخبارية سورية

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