"سانا": قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين السورية
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) June 5, 2020
مراسل سانا نقلا عن مصادر أهلية: استشهاد واصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة بمدينة راس العين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون بريف الحسكة الشمالي الغربي
من جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار تسبب بمقتل مدنيين اثنين كحصيلة أولية أحدهما طفل، وإصابة 7 آخرين جروح بعضهم خطرة.
يتبع..