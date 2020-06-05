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المسماري: قوات "الجيش الليبي" تعرضت للقصف أثناء تراجعها عن طرابلس

"سانا": قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين السورية

أخبار العالم العربي

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

من جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار تسبب بمقتل مدنيين اثنين كحصيلة أولية أحدهما طفل، وإصابة 7 آخرين جروح بعضهم خطرة.

يتبع..

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