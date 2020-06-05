تهديدات بالقتل لمراسل RT في اليمن!

تعرض مراسل قناة RT الناطقة بالغة العربية بعدن اليمنية صلاح العاقل الى تهديد مباشر بالتصفية الجسدية من رقم مجهول الهوية.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه اليمن صراعات مسلحة بين عدة أطراف سياسية وهو ما انعكس على الوضع الأمني في البلاد.

وقال العاقل :" وصلتني تهديدات من أرقام مجهولة.. فبعد اغتيال الزميل والأخ نبيل أرسلت لي رسائل أنني سأكون التالي".

جدير بالذكر أن اليمن شهد في الآونة الأخيرة سلسلة من الاغتيالات طالت عددا من الناشطين والصحفيين وآخرها اغتيال مراسل RUPTLY وRT والوكالة الفرنسية نبيل القعيطي على يد مجهولين على بعد أمتار قليلة من منزله في مدينة عدن على مرأى من زوجته.

المصدر: RT