مراسلنا: اغتيال مراسل وكالة فرانس برس نبيل القعيطي في مدينة عدن اليمنية
أفاد مراسلنا بأن مسلحين اغتالوا، اليوم الثلاثاء، مراسل وكالة "فرانس برس" نبيل القعيطي، في مدينة عدن اليمنية.
عاجل: مسلحون مجهولون يغتالون المصور الصحفي نبيل القعيطي— صحيفة عدن الغد (@adenalghad) June 2, 2020
#عدن_الغدhttps://t.co/BxdWiJSlAnpic.twitter.com/xEkKsgnLga
نبيل القعيطي في ذمه الله— عدن عشقي (@nora808080) June 2, 2020
حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/RYhUijjCNU
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين مجهولين، أقدموا على اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي بالقرب من منزله في مدينة دار سعد.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة عدن الواقعة جنوبي اليمن تشهد أوضاعا أمنية متوترة في ظل استمرار الانقسام بين القوات الحكومية الموالية لعبد ربه منصور هادي، وقوات المجلس الانتقالي، التي تسعى للانفصال عن شمال اليمن.
المصدر: RT