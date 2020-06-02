مراسلنا: اغتيال مراسل وكالة فرانس برس نبيل القعيطي في مدينة عدن اليمنية

أفاد مراسلنا بأن مسلحين اغتالوا، اليوم الثلاثاء، مراسل وكالة "فرانس برس" نبيل القعيطي، في مدينة عدن اليمنية.

نبيل القعيطي في ذمه الله

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/RYhUijjCNU — عدن عشقي (@nora808080) June 2, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين مجهولين، أقدموا على اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي بالقرب من منزله في مدينة دار سعد.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة عدن الواقعة جنوبي اليمن تشهد أوضاعا أمنية متوترة في ظل استمرار الانقسام بين القوات الحكومية الموالية لعبد ربه منصور هادي، وقوات المجلس الانتقالي، التي تسعى للانفصال عن شمال اليمن.

المصدر: RT