عدن تشيع الصحفي اليمني نبيل القعيطي

شهدت مدينة عدن اليمنية تشييع الصحفي نبيل حسن القعيطي، الذي كان يتعاون مع وكالة "رابتلي" التابعة لشبكة RT واغتيل على أيدي مسلحين مجهولين الثلاثاء الماضي.

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وكان القعطيني يتعاون أيضا مع وكالة الصحافة الفرنسية منذ بداية عام 2015.

وتوفي الصحفي متأثرا بجروح تعرض لها حينما هاجمه مسلحون مجهولون قرب منزله في منطقة دار سعد في عدن.

وصول جنازه الشهيد الئ منزله وام الشهيد تزفه وتستقبل جثمانه الطاهر بالزغاريط

الله يقهر من قهرنا عليك #نبيل_القعيطي 😭#شهيد_الإبتسامه_نبيل_القعيطيpic.twitter.com/c7cSrmK8bY — محمد لعور (@5Wwo73JOvFvSxUm) June 4, 2020

وأصدرت وكالة "رابتلي" بيانا عبرت فيه عن شعورها بالحزن والصدمة بسبب مقتل القعيطي وقالت إنه "كان يعمل أحيانا لحساب "رابتلي"، مضيفة أنه سيبقى في الذاكرة "كصحفي مجتهد ومخلص قام بعمل ممتاز بتغطيته لأحداث المنطقة".

وأضافت: "نحيي بشجاعة نبيل الذي صمد أمام التهديدات والترهيب، ونعبر عن خالص تعازينا لأصدقائه وعائلته".

ما اعظمها من أم

وصول جنازه الشهيد الئ منزله وام الشهيد تزفه وتستقبل جثمانه الطاهر بالزغاريد

رحمة الله عليك يا نبيل حسن القعيطي



قتلو الابتسامه وصوت الحقيقه pic.twitter.com/tNCrvSJqkF — مالك بن عتيق اليافعي (@malik2015m) June 4, 2020

المصدر: RT