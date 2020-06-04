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عدن تشيع الصحفي اليمني نبيل القعيطي

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عدن تشيع الصحفي اليمني نبيل القعيطي
نبيل حسن القعيطي
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شهدت مدينة عدن اليمنية تشييع الصحفي نبيل حسن القعيطي، الذي كان يتعاون مع وكالة "رابتلي" التابعة لشبكة RT واغتيل على أيدي مسلحين مجهولين الثلاثاء الماضي.

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وكان القعطيني يتعاون أيضا مع وكالة الصحافة الفرنسية منذ بداية عام 2015.

وتوفي الصحفي متأثرا بجروح تعرض لها حينما هاجمه مسلحون مجهولون قرب منزله في منطقة دار سعد في عدن.

وأصدرت وكالة "رابتلي" بيانا عبرت فيه عن شعورها بالحزن والصدمة بسبب مقتل القعيطي وقالت إنه "كان يعمل أحيانا لحساب "رابتلي"، مضيفة أنه سيبقى في الذاكرة "كصحفي مجتهد ومخلص قام بعمل ممتاز بتغطيته لأحداث المنطقة".

وأضافت: "نحيي بشجاعة نبيل الذي صمد أمام التهديدات والترهيب، ونعبر عن خالص تعازينا لأصدقائه وعائلته".

المصدر: RT

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