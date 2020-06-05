السعودية: خسوف اليوم ليس شرعيا ولا تشرع معه الصلاة
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أكد عضو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان، أن خسوف القمر مساء اليوم الجمعة، لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي.
وكتب الخثلان على "تويتر": "الخسوف لا يعتبر شرعيا كونه لا يرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة".
وأضاف: "من المتوقع خسوف القمر الفلكي مساء الجمعة.. هذا الخسوف خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي".
وأشار إلى أن الخسوف سيبدأ بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 مساء، ويبلغ ذروته عند 10:24، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.
"الخثلان" عن خسوف قمر الليلة: لا تُشرع له الصلاة لهذا السبب.— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 5, 2020
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المصدر: "سبق"