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السعودية: خسوف اليوم ليس شرعيا ولا تشرع معه الصلاة

أخبار العالم العربي

السعودية: خسوف اليوم ليس شرعيا ولا تشرع معه الصلاة
Gettyimages.ru
أحد أوجه القمر - صورة تعبيرية
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أكد عضو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان، أن خسوف القمر مساء اليوم الجمعة، لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي.

وكتب الخثلان على "تويتر": "الخسوف لا يعتبر شرعيا كونه لا يرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة".

وأضاف: "من المتوقع خسوف القمر الفلكي مساء الجمعة.. هذا الخسوف خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي".

وأشار إلى أن الخسوف سيبدأ بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 مساء، ويبلغ ذروته عند 10:24، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

المصدر: "سبق"

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