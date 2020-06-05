سوريا تصدر بيانا بخصوص ضريح الخليفة العادل عمر
أصدرت وزارة الأوقاف السورية بيانا بخصوص ضريح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الواقع قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب، لتبديد شائعات "الإعلام المعادي" حول تعرضه للنبش والتخريب.
وقالت وزارة الأوقاف في البيان: "تناقلت بعض وسائل الإعلام المعادية والداعمة للإرهاب أخبارا وفيديوهات حول العبث بقبر الخليفة العادل والراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قرب معرة النعمان".
وأضافت: "للتوضيح فإن وزارة الأوقاف وبعد تحرير منطقة معرة النعمان من دنس العصابات الإرهابية قامت بالكشف على موقع ضريح الخليفة الراشد".
وأكدت أن قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز ورفاته لم يتم العبث بها، رغم وجود "آثار لبعض أعمال التخريب في جدران ومكان الضريح من قبل العصابات الإرهابية وجبهة النصرة".
وأضافت أنه سيتم فتح المقام للزوار خلال فترة وجيزة.
المصدر: جريدة "الوطن" السورية