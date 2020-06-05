سوريا تصدر بيانا بخصوص ضريح الخليفة العادل عمر

أصدرت وزارة الأوقاف السورية بيانا بخصوص ضريح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الواقع قرب مدينة معرة ‏النعمان بريف إدلب، لتبديد شائعات "الإعلام المعادي" حول تعرضه للنبش والتخريب.

وقالت وزارة الأوقاف في البيان: "تناقلت بعض وسائل الإعلام المعادية والداعمة للإرهاب أخبارا ‎وفيديوهات حول ‏العبث بقبر الخليفة العادل والراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه‎ ‎قرب معرة ‏النعمان".‏

وأضافت: "للتوضيح فإن وزارة الأوقاف‎ ‎وبعد تحرير منطقة معرة النعمان من دنس ‏العصابات الإرهابية‎ ‎قامت بالكشف على موقع ضريح الخليفة الراشد‎".

muraselon.com

وأكدت أن قبر ‏الخليفة عمر بن عبد العزيز ورفاته لم يتم العبث بها، رغم وجود "آثار لبعض أعمال ‏التخريب في جدران ومكان الضريح من قبل العصابات الإرهابية وجبهة النصرة".

وأضافت أنه سيتم فتح المقام للزوار ‏خلال فترة وجيزة.

muraselon.com

المصدر: جريدة "الوطن" السورية